В США сомневаются в способности ВСУ вытеснить российских военных с Украины

Вооруженным силам Украины будет чрезвычайно сложно вытеснить российских военных со всей территории республики до конца 2023 года. Об этом на немецкой авиабазе Рамштайн заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, сообщает агентство Francе Pressе.

«С военной точки зрения я по-прежнему утверждаю, что в этом году будет очень, очень тяжело военным путем выбить российские войска», — подчеркнул Милли.