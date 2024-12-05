СМИ: Кандидат на пост главы Пентагона пообещал бросить пить в случае назначения
Телеведущий и бывший военный Пит Хегсет пообещал отказаться от алкоголя в случае назначения главой Пентагона. Об этом пишет газета Hill.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп предложил Хегсета на пост министра обороны, напоминает Ura.ru. Это вызвало шок в Вашингтоне: по данным СМИ, до этого бывшего военного уволили из двух групп по защите интересов ветеранов за нахождение на работе в нетрезвом виде и нецелевую растрату корпоративных средств.
«Хегсет приложил значительные усилия для спасения своей кандидатуры, в том числе пообещав сенаторам-республиканцам, что он бросит пить, если его утвердят на пост министра», — отмечается в материале.
Ряд сенаторов считают Хегсета хорошим вариантом на пост министра обороны из-за военного опыта кандидата и отсутствия тесных связей с выступающими против больших перемен генералами в Пентагоне.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru