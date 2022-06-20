В США считают необходимым сокращать зависимость от поставок товаров из других стран

США нужно сокращать зависимость от поставок критически важных товаров из других стран. Такое заявление сделала глава Минфина США Джанет Йеллен, передает ТАСС.

Президент США Джо Байден упал с велосипеда

По ее словам, в ходе пандемии стало ясно, что цепочки поставок являются хрупкими и недостаточно устойчивыми. В качестве примера министр указала на «чрезвычайную зависимость» страны от импорта редкоземельных металлов из Китая.

Между тем, она подчеркнула, что не выступает за то, чтобы США производили все сами. По ее словам, это может привести к «протекционистскому и дорогостоящему направлению».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры