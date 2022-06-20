В США считают необходимым сокращать зависимость от поставок товаров из других стран
США нужно сокращать зависимость от поставок критически важных товаров из других стран. Такое заявление сделала глава Минфина США Джанет Йеллен, передает ТАСС.
По ее словам, в ходе пандемии стало ясно, что цепочки поставок являются хрупкими и недостаточно устойчивыми. В качестве примера министр указала на «чрезвычайную зависимость» страны от импорта редкоземельных металлов из Китая.
Между тем, она подчеркнула, что не выступает за то, чтобы США производили все сами. По ее словам, это может привести к «протекционистскому и дорогостоящему направлению».
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