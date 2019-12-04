В США считают крайне опасным завершение строительства «Северного потока-2»

По словам политика, завершение строительства даст Москве преимущество, чтобы дестабилизировать Украину и внести смуту в Европе. Он назвал газопровод "еще одним инструментом" политического давления для России. Он отметил, что США пытались остановить строительство проекта с помощью дипломатии, однако был вынужден констатировать факт, что удалось только замедлить этот процесс, но не остановить. Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук называл "Северный поток-2" политическим, а не экономическим проектом.

В эфире НСН Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отмечал, что «Северному потоку – 2» в силу его готовности на 80% уже не угрожают какие-либо ограничения.

