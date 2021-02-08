В США считают, что ядерная сделка с Ираном должна возобновиться по его инициативе
Президент США Джо Байден полагает, что "дальнейшие обсуждения" Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) возможны только после инициативы Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
В эфире телеканала CBS Байден также подтвердил, что США не намерены снимать санкции с Ирана ради возвращения к переговорам по ядерной сделке. По мнению Байдена, Тегеран должен прекратить обогащать уран для возобновления диалога.
Однако Псаки отметила при этом, что Президент глава Белого дома "никогда не говорил это дословно", а лишь "утвердительно кивнул в ответ" интервьюеру. По словам Псаки, в случае необходимости объявления о "новом подходе" к Ирану президент "сделал бы больше, чем кивок головой".
Пресс-секретарь подчеркнула, что позиция США остается прежней и заключается в том, что решить вопрос возвращения к СВПД может только иранская сторона. По словам Псаки, все действия в рамках плана будут происходить при участии партнеров в формате "5+1".
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