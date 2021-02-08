В США считают, что ядерная сделка с Ираном должна возобновиться по его инициативе

В эфире телеканала CBS Байден также подтвердил, что США не намерены снимать санкции с Ирана ради возвращения к переговорам по ядерной сделке. По мнению Байдена, Тегеран должен прекратить обогащать уран для возобновления диалога.

Однако Псаки отметила при этом, что Президент глава Белого дома "никогда не говорил это дословно", а лишь "утвердительно кивнул в ответ" интервьюеру. По словам Псаки, в случае необходимости объявления о "новом подходе" к Ирану президент "сделал бы больше, чем кивок головой".

Пресс-секретарь подчеркнула, что позиция США остается прежней и заключается в том, что решить вопрос возвращения к СВПД может только иранская сторона. По словам Псаки, все действия в рамках плана будут происходить при участии партнеров в формате "5+1".

