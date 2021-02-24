В США считают, что терпение по ядерной сделке с Ираном «не безгранично»
Госдепартамент США напомнил, что запас терпения США по ядерной сделке с Ираном "ограничен". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Неда Прайса.
Прайс заявил, что американское руководство стермится к "верифицируемым и постоянным" ограничениям ядерной программы в Иране. Прайс отметил, что "терпение США" имеет границы.
Иран все еще отказывается от переговоров с США по ядерной программе. Власти Ирана ранее выразили уверенность, что ответственность за возвращение к сделке лежит на США, так как она была разрушена именно по инициативе этой страны.
США в свою очередь предлагают Ирану провести переговоры на условиях Евросоюза с участием "шестерки" посредников. Прайс заявил, что предлжение по ядерной сделке с Ираном "лежит на столе" в течение всей прошедшей недели.
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