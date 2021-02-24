Иран назвал заявления США о ядерной сделке абсурдом
Призыв Вашингтона к полному соблюдению Тегераном условий ядерной сделки абсурден, поскольку сами США остаются вне ее, приводит РИА Новости слова постпреда Ирана при отделении ООН в Женеве Исмаила Багаи Хамане.
Он добавил, что ответственность за возвращение к сделке лежит на США, так как она была разрушена именно по инициативе этой страны.
Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе был подписан между Ираном, Германией и постоянными членами Совбеза ООН, в который входят в том числе Россия и США. Согласно сделке, США обязались аннулировать санкции против Ирана в обмен на ограничения ядерных разработок. Соединенные штаты в 2018 заявили о выходе из сделки и наложили на Иран экономические санкции.
Ранее ученые назвали главные последствия ядерной войны на Земле, передает Ura.ru.
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