Истребители РФ перехватили бомбардировщики США над Черным морем
Российские истребители Су-27 и Су-30 вынужденно поднимались сегодня в воздух над Чёрным морем для перехвата стратегических бомбардировщиков В-1В военно-воздушных сил Соединённых Штатов Америки. Сопровождение велось над нейтральными водами, информирует министерство обороны РФ.
Ранее командование ВВС США в Европе и Африке опубликовало информацию о дальнем полете двух B1-B Lancer над Европой и Черным морем. Как уточнили в российском Минобороны, в перехвате участвовали боевые машины Су-27П и Су-30СМ из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа.
Российские самолёты приблизились на безопасное расстояние к воздушным объектам, идентифицировав их как американские В-1В, после чего бомбардировщики США поменяли направление полета в сторону от государственной границы РФ. Незваные гости отслеживались российскими радиолокационными средствами контроля ПВО на значительном удалении от госграницы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru