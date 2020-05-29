Истребители РФ перехватили бомбардировщики США над Черным морем

Российские истребители Су-27 и Су-30 вынужденно поднимались сегодня в воздух над Чёрным морем для перехвата стратегических бомбардировщиков В-1В военно-воздушных сил Соединённых Штатов Америки. Сопровождение велось над нейтральными водами, информирует министерство обороны РФ.

Ранее командование ВВС США в Европе и Африке опубликовало информацию о дальнем полете двух B1-B Lancer над Европой и Черным морем. Как уточнили в российском Минобороны, в перехвате участвовали боевые машины Су-27П и Су-30СМ из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа.

Российские самолёты приблизились на безопасное расстояние к воздушным объектам, идентифицировав их как американские В-1В, после чего бомбардировщики США поменяли направление полета в сторону от государственной границы РФ. Незваные гости отслеживались российскими радиолокационными средствами контроля ПВО на значительном удалении от госграницы.

