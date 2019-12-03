В США двух россиян обвиняют в мошенничестве за попытку купить турбину

Американский суд в штате Джорджия предъявил обвинения в финансовом мошенничестве, а также попытке обойти санкции в адрес пятерых человек, среди них двое россиян, которые пытались купить турбину для газового оборудования. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минюста США.

Глава российской корпорации, занимающейся продажей оборудования для добычи ископаемых KSE (KS Engineering) Олег Никитин и его сотрудник Антон Черемухин, а также два гражданина Италии (глава компании GVA и его сотрудник) и американец, возглавляющий корпорацию WMO (World Mining and Oil Supply), подозреваются в попытке заключить незаконную сделку с целью наживы. В ближайшем времени подозреваемые предстанут перед судом.

По данным Минюста США, подозреваемые нарушили Международный закон о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и Закон о реформе экспортного контроля от 2018 года (ECRA). Агентство передает, что некая компания, которая, по мнению США, управляется российским правительством, заключила с главой KSE Никитиным договор на покупку силовой турбины Vectra 40G в США за $17,3 млн. Министерство торговли США наложило запрет на любую передачу турбины российской организации ради сохранения национальной безопасности.

