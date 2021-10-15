В США разъяснили требования к вакцинации для иностранцев

Власти США разъяснили с какими вакцинами граждане иностранных государств смогут беспрепятственно въехать в страну, передает ТАСС.

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По данным агентства, с 8 ноября в США будет разрешен въезд иностранцам, привитым вакцинами, утвержденными Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США или одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Отмечается, что об этом говорится в документе Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАВакцина
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