Байден заявил о готовности США к вакцинации детей 5-11 лет

Президент США Джо Байден заявил о готовности страны к вакцинации против коронавируса детей от 5 до 11 лет. Об этом сообщает ТАСС.

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Байден отметил, что в стране имеется достаточное количество доз вакцин.

По словам президента, специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний вынесут решение по вопросу применения вакцины для этой возрастной категории в течение ближайших недель.

Кроме того, американский лидер в случае одобрения вакцинации пообещал сделать ее удобной для родителей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияДжо Байден
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