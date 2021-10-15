Байден заявил о готовности США к вакцинации детей 5-11 лет
Президент США Джо Байден заявил о готовности страны к вакцинации против коронавируса детей от 5 до 11 лет. Об этом сообщает ТАСС.
Байден отметил, что в стране имеется достаточное количество доз вакцин.
По словам президента, специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний вынесут решение по вопросу применения вакцины для этой возрастной категории в течение ближайших недель.
Кроме того, американский лидер в случае одобрения вакцинации пообещал сделать ее удобной для родителей.
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