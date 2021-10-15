Байден заявил о готовности США к вакцинации детей 5-11 лет

Байден отметил, что в стране имеется достаточное количество доз вакцин.

По словам президента, специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний вынесут решение по вопросу применения вакцины для этой возрастной категории в течение ближайших недель.

Кроме того, американский лидер в случае одобрения вакцинации пообещал сделать ее удобной для родителей.

