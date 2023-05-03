В США прокомментировали атаку дронов на Кремль
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не поощряют Киев наносить удары по территории России, сообщает РИА Новости.
«С начала этого конфликта США точно не поощряют Украину наносить удары за пределами своих границ», - сказала Жан-Пьер.
Она также отметила, что свою позицию официальный Вашингтон доносил ясно, но при этом Жан-Пьера заявила о нежелании спекулировать о достоверности этих сообщений.
В ночь на 3 мая Украина попыталась нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина. Дроны были сбиты, глава государства в этот момент отсутствовал в Кремле.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru