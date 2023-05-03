В США прокомментировали атаку дронов на Кремль

«С начала этого конфликта США точно не поощряют Украину наносить удары за пределами своих границ», - сказала Жан-Пьер.

Она также отметила, что свою позицию официальный Вашингтон доносил ясно, но при этом Жан-Пьера заявила о нежелании спекулировать о достоверности этих сообщений.

В ночь на 3 мая Украина попыталась нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина. Дроны были сбиты, глава государства в этот момент отсутствовал в Кремле.



