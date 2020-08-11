В США призвали провести новые выборы президента в Белоруссии
Американский сенатор Роберт Менендес призвал провести новые выборы в Белоруссии или снова пересчитать голоса избирателей. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению сенатора, администрации Трампа необходимо обозначить, что в противном случае достижения между отношениями США и Белоруссии "не будут ничего стоить".
Менендес также пригрозил действующему президенту страны Александру Лукашенко санкциями, "если это насилие и нападение на демократию продолжится". Сенатор назвал прошедшие выборы "фальсификацией и трагедией".
Выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Александр Лукашенко, занимающий пост президента 26 лет, по данным ЦИК, набрал более 80% голосов избирателей.
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