В США призвали провести новые выборы президента в Белоруссии

Американский сенатор Роберт Менендес призвал провести новые выборы в Белоруссии или снова пересчитать голоса избирателей. Об этом сообщает РИА Новости.

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По мнению сенатора, администрации Трампа необходимо обозначить, что в противном случае достижения между отношениями США и Белоруссии "не будут ничего стоить".

Менендес также пригрозил действующему президенту страны Александру Лукашенко санкциями, "если это насилие и нападение на демократию продолжится". Сенатор назвал прошедшие выборы "фальсификацией и трагедией".

Выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Александр Лукашенко, занимающий пост президента 26 лет, по данным ЦИК, набрал более 80% голосов избирателей.



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ФОТО: president.gov.by
ТЕГИ:БелоруссияЛукашенко
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