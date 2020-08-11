В США призвали провести новые выборы президента в Белоруссии

По мнению сенатора, администрации Трампа необходимо обозначить, что в противном случае достижения между отношениями США и Белоруссии "не будут ничего стоить".

Менендес также пригрозил действующему президенту страны Александру Лукашенко санкциями, "если это насилие и нападение на демократию продолжится". Сенатор назвал прошедшие выборы "фальсификацией и трагедией".

Выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Александр Лукашенко, занимающий пост президента 26 лет, по данным ЦИК, набрал более 80% голосов избирателей.









