В США призвали провести аудит финансов Зеленского
Журналист американского телеканала Fox News Такер Карлсон призвал провести проверку счетов президента Украины Владимира Зеленского, и только после этого отправлять Киеву дополнительные средства на экономическую и военную поддержку.
В телеэфире Карлсон отметил, что за прошлую неделю Вашингтон направил Украине более $1 млрд.
«А теперь, как мы и говорили, министр финансов объявляет, что они отправляют еще полмиллиарда долларов для выплаты зарплат сотрудникам бюджетной сферы на Украине. Не должны ли мы сначала провести аудит финансов Зеленского?» — поделился мнением журналист.
Карлсон подчеркнул, что такие действия Белого дома способствуют росту инфляции: президент США Джо Байден стремится «напечатать побольше денег и отправить их на Украину».
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