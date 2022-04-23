В США призвали провести аудит финансов Зеленского

В телеэфире Карлсон отметил, что за прошлую неделю Вашингтон направил Украине более $1 млрд.

«А теперь, как мы и говорили, министр финансов объявляет, что они отправляют еще полмиллиарда долларов для выплаты зарплат сотрудникам бюджетной сферы на Украине. Не должны ли мы сначала провести аудит финансов Зеленского?» — поделился мнением журналист.

Карлсон подчеркнул, что такие действия Белого дома способствуют росту инфляции: президент США Джо Байден стремится «напечатать побольше денег и отправить их на Украину».

