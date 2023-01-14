В США призвали отстранить Байдена от должности президента за военные преступления

«Я считаю, что Джо Байдену нужно немедленно объявить импичмент за военные преступления на Украине, в Йемене, в Сирии, Ираке и так далее», — написал политик в Twitter.

Также Янг продолжил этот список «прокси-войной против России на Украине».

Кроме того, демократ высказал мнение, что все президенты США, которые управляли страной с 1945 года, становились военными преступниками.

Ранее в американском конгрессе призвали расследовать обнаружение секретных документов у Байдена. Данные относятся к периоду вице-президентства главы государства, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

