В США призвали отстранить Байдена от должности президента за военные преступления

Президента США Джо Байдена следует отстранить от должности за военные преступления. Об этом заявил член Демократической партии, кандидат в губернаторы штата Кентукки Джефф Янг.

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«Я считаю, что Джо Байдену нужно немедленно объявить импичмент за военные преступления на Украине, в Йемене, в Сирии, Ираке и так далее», — написал политик в Twitter.

Также Янг продолжил этот список «прокси-войной против России на Украине».

Кроме того, демократ высказал мнение, что все президенты США, которые управляли страной с 1945 года, становились военными преступниками.

Ранее в американском конгрессе призвали расследовать обнаружение секретных документов у Байдена. Данные относятся к периоду вице-президентства главы государства, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Демократическая Партия СШАСШАДжо Байден
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