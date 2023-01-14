СМИ: США считают, что могут безнаказанно совершать военные преступления

Автор напомнила, что Соединенные Штаты не подписали договор Международного уголовного суда — Римский статут, из-за чего страну и ее граждан невозможно осудить в соответствии с международным уголовным правом. Как отметила Гордон, Вашингтон пытался подписать этот документ, однако его не ратифицировал сенат.

Кроме того, издание пишет, что безнаказанность США подтверждается огромными тратами на оборонный комплекс и наличием 750 признанных военных баз в 80 государствах. Также автор обратила внимание на развязывание американской стороной «многочисленных войн», в частности, введение войск в Ирак в 2003 году.

«Разве не было бы замечательно, если бы мы были чуть менее исключительными? Если бы мы, к примеру, направили хотя бы часть тех сотен миллиардов долларов, которые ... выделили на обогащение выпускающих оружие корпораций и на поддержку, по сути, нежизнеспособного военного аппарата, на реальные нужды американцев?» — отметила Гордон.

