В США призвали Германию воспринимать РФ как угрозу
Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Германии следует с осторожностью относиться к РФ. Об этом он заявил в эфире американского телеканала, сообщает РИА Новости.
Помпео отметил, что Штаты относятся к РФ как к серьезной угрозе, а Германия «не вполне готовы так воспринимать Россию». Он это объяснил тем, что Германия, как член НАТО, выделяет 1% ВВП на оборону вместо 2%.
Напомним, в конце июня Трамп согласовал вывод американских военных из Германии. Причиной такого решения Трамп назвал недостаточное выделение Германией финансов на оборону.
Отметим, что еще одним разногласием США и Германии является строительство газопровода «Северный поток - 2». США протестуют против его строительства, вводя санкции, а Германия поддерживает проект. Штаты аргументируют свою позицию тем, что ЕС таким образом попадет в зависимость от российского газа.
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