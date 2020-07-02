В США призвали Германию воспринимать РФ как угрозу

Помпео отметил, что Штаты относятся к РФ как к серьезной угрозе, а Германия «не вполне готовы так воспринимать Россию». Он это объяснил тем, что Германия, как член НАТО, выделяет 1% ВВП на оборону вместо 2%.

Напомним, в конце июня Трамп согласовал вывод американских военных из Германии. Причиной такого решения Трамп назвал недостаточное выделение Германией финансов на оборону.

Отметим, что еще одним разногласием США и Германии является строительство газопровода «Северный поток - 2». США протестуют против его строительства, вводя санкции, а Германия поддерживает проект. Штаты аргументируют свою позицию тем, что ЕС таким образом попадет в зависимость от российского газа.



