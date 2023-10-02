В США признались в неспособности оказывать долгосрочную помощь Украине

У Белого дома есть возможность выделить средства Украине на удовлетворение срочных военных потребностей, однако Вашингтон не может оказывать долгосрочную поддержку Киеву. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, трансляция ее выступления доступна на YouTube-канале Белого дома.

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Вместе с тем президент США Джо Байден заявил, что прекращение оказания Вашингтоном помощи Киеву является недопустимым, несмотря на отсутствие средств в принятом краткосрочном бюджете США.

В свою очередь Палата представителей Соединенных Штатов утвердила проект финансирования правительства страны на 45 дней без помощи Киеву. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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