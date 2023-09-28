Госдеп начал подготовку к возможному шатдауну правительства США

Госдепартамент США начал подготовку к возможной приостановке работы правительства, заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Его слова приводит ТАСС.

Байден заявил, что не знает, как избежать остановки работы американского правительства

«У нас идет разработка плана на случай непредвиденных обстоятельств, если произойдет шатдаун», - сказал чиновник.

Он отметил, что в Госдепартаменте считают реальной частичную приостановку работы кабинета министров.

Шатдаун может наступить 1 октября, если Конгресс не примет решение по бюджету на следующий год.

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти призвал президента США Джо Байдена вмешаться в ситуацию в связи с надвигающимся шатдауном. Сам глава Белого дома счел последствия остановки работы правительства катастрофическими, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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