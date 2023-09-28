Госдеп начал подготовку к возможному шатдауну правительства США
Госдепартамент США начал подготовку к возможной приостановке работы правительства, заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Его слова приводит ТАСС.
«У нас идет разработка плана на случай непредвиденных обстоятельств, если произойдет шатдаун», - сказал чиновник.
Он отметил, что в Госдепартаменте считают реальной частичную приостановку работы кабинета министров.
Шатдаун может наступить 1 октября, если Конгресс не примет решение по бюджету на следующий год.
Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти призвал президента США Джо Байдена вмешаться в ситуацию в связи с надвигающимся шатдауном. Сам глава Белого дома счел последствия остановки работы правительства катастрофическими, отмечает «Радиоточка НСН».
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