Госдеп начал подготовку к возможному шатдауну правительства США

«У нас идет разработка плана на случай непредвиденных обстоятельств, если произойдет шатдаун», - сказал чиновник.

Он отметил, что в Госдепартаменте считают реальной частичную приостановку работы кабинета министров.

Шатдаун может наступить 1 октября, если Конгресс не примет решение по бюджету на следующий год.

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти призвал президента США Джо Байдена вмешаться в ситуацию в связи с надвигающимся шатдауном. Сам глава Белого дома счел последствия остановки работы правительства катастрофическими, отмечает «Радиоточка НСН».

