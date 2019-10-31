В США приняли резолюцию против России в G7

«Сегодня комитетом по иностранным делам нижней палаты единогласно была принята поддержанная обеими партиями резолюция против участия России в будущих встречах G7», — цитирует RT одного из авторов документа, демократа Альбио Сайреса.

По словам конгрессмена, это решение будет действовать, пока Россия не начнет «уважать территориальную целостность своих соседей и придерживаться стандартов демократических обществ».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хочет пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу G7 в 2020 году.

В эфире НСН журналист и публицист Николай Сванидзе напомнил, что президент США Дональд Трамп выступает за возвращение России в формат G7. «Судя по всему, он, во-первых, симпатизирует лично Путину, а во-вторых, никак не симпатизирует своему предшественнику Бараку Обаме. Поскольку он считает, что это Барак Обама выгнал Путина из G8, он считает, что святая задача его, Дональда Трампа, вернуть туда Путина. Просто назло Обаме. И, повторяю, из личных симпатий к Путину», - заявил он.

