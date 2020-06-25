В США пригрозили России и Китаю изоляцией в ООН

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук предупредил Москву и Пекин, что они могут попасть в изоляцию в Организации Объединенных Наций в том случае, если продолжат блокировать вашингтонские проекты резолюции Совета Безопасности о продлении оружейного эмбарго в отношении Тегерана. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.

Хук напомнил, что неделей ранее Россия и Китай были изолированы в рамках Международного агентства по ядерной энергии. 19 июня совет управляющих МАГАТЭ, несмотря на протесты Москвы и Пекина, проголосовал за резолюцию о доступе к двум ядерным объектам Исламской республики. Заблокировать это решение Москва и Пекин не сумели из-за отсутствия у них права вето в руководящем органе агентства. Однако в Совбезе ООН они это вполне могут сделать.

Вашингтон неоднократно требовал пролонгировать истекающий 18 октября запрет на поставки оружия в Иран. Эмбарго должно быть прекращено в соответствии с условиями так называемой ядерной сделки Тегерана с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией.

В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения, он также пригрозила Тегерану новыми жёсткими ограничениями. В ответ Иран приостановил выполнение нескольких пунктов сделки.

