В США предупредили Европу о последствиях от введения в строй «Северного потока-2»
Восточной Европе придется расплачиваться за газопровод «Северный поток-2»: благодаря проекту Германия обеспечит себе более низкие цены на топливо, но для других европейских стран энергетика и безопасность станут более дорогостоящими. Об этом пишет National Interest.
Обозреватель журнала Юлия-Сабина Джоджа в своей статье указала, что «экономические, политические последствия и последствия в сфере безопасности» от введения газопровода в строй будут значительными, отмечает «Свободная пресса».
Кроме того, журналист считает, что для Украины ситуация «будет становиться все опаснее», сообщает РЕН ТВ. Как отметила Джоджа, лишение Киева транзитных сборов — часть тенденции, ведущей «к сокращению экономических выгод и ослаблению энергетической безопасности Восточной Европы».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 571 / сут.
Умерли
167 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+20 067 / сут.
- Шойгу дал старт реконструкции БАМа
- В США предупредили Европу о последствиях от введения в строй «Северного потока-2»
- Вильфанд рассказал об аномальном тепле на большей территории России
- В Казахстане националисты заставили русских извиняться за незнание казахского языка
- Российское посольство посоветовало Госдепу следить за правами человека в США
- Российским пенсионерам могут вернуть незаконно изъятые накопления
- Службу в армии могут включить в трудовой стаж - законопроект
- После падения Ми-8 на Камчатке спасли телеведущего Николая Корженевского
- Росстат: за неделю бензин подорожал на 13 копеек
- Рада: послания Путина Украине будут иметь последствия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru