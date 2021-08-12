В США предупредили Европу о последствиях от введения в строй «Северного потока-2»

Обозреватель журнала Юлия-Сабина Джоджа в своей статье указала, что «экономические, политические последствия и последствия в сфере безопасности» от введения газопровода в строй будут значительными, отмечает «Свободная пресса».

Кроме того, журналист считает, что для Украины ситуация «будет становиться все опаснее», сообщает РЕН ТВ. Как отметила Джоджа, лишение Киева транзитных сборов — часть тенденции, ведущей «к сокращению экономических выгод и ослаблению энергетической безопасности Восточной Европы».

