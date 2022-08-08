В США предрекли провал турне Блинкена в Африку из-за Лаврова
Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Африку может завершиться неудачей на фоне недавнего турне министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Блинкен 7 августа отправился в поездку, в ходе которой посетит Южно-Африканскую Республику, Конго и Руанду, напоминает телеканал «360». Как отмечает The Wall Street Journal, глава Госдепа начал турне «из-за растущей обеспокоенности США влиянием России» в Африке и после поездки Лаврова, посетившего четыре африканские страны в конце июля.
В материале указано, что ведущие государства Африки сохранили нейтралитет и не ввели санкции против России, что стало опасным сигналом для Вашингтона. The Wall Street Journal считает, что Блинкен может попытаться повлиять на позицию африканских лидеров. Однако после визита Лаврова сделать это будет непросто, пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+17 862 / сут.
Умерли
383 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+8 721 / сут.
- В США предрекли провал турне Блинкена в Африку из-за Лаврова
- Медведев: Россия добивается мира с Украиной на своих условиях
- На Камчатке экс-депутата приговорили к году ограничения свободы за убийство на охоте
- Создание российской военной базы в Сербии назвали суверенным делом Белграда
- В Хельсинки демонтируют подаренный СССР памятник «Мир во всем мире»
- Вирусолог: Новая волна COVID-19 в России может продлиться до двух месяцев
- Херсонские власти сообщили о новом обстреле Антоновского моста
- Россиянка Касаткина выиграла теннисный турнир в США
- СМИ: «Лекарственный суверенитет» России к 2030 году обойдется в 200 млрд рублей
- СМИ: Траты россиян на сборы детей в школу выросли на 20%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru