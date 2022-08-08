В США предрекли провал турне Блинкена в Африку из-за Лаврова

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Африку может завершиться неудачей на фоне недавнего турне министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Блинкен 7 августа отправился в поездку, в ходе которой посетит Южно-Африканскую Республику, Конго и Руанду, напоминает телеканал «360». Как отмечает The Wall Street Journal, глава Госдепа начал турне «из-за растущей обеспокоенности США влиянием России» в Африке и после поездки Лаврова, посетившего четыре африканские страны в конце июля.

В материале указано, что ведущие государства Африки сохранили нейтралитет и не ввели санкции против России, что стало опасным сигналом для Вашингтона. The Wall Street Journal считает, что Блинкен может попытаться повлиять на позицию африканских лидеров. Однако после визита Лаврова сделать это будет непросто, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
ТЕГИ:Сергей ЛавровАфрикаСША
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