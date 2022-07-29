Полянский: Запад пытается настроить страны Африки против Москвы
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что некоторые западные страны пытаются настроить страны Африки против России. Об этом он сообщил в пятницу по итогам голосования о продлении санкций в отношении Центрально-Африканской Республики (ЦАР), переадает ТАСС.
Полянский отметил, что ЦАР приветствуют сотрудничество с Москвой.
Он подчеркнул, что правительства африканских стран стремятся к развитию равноправных и взаимоуважительных отношений с российским правительством.
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