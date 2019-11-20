В США предположили фаворитов РФ на выборах 2020 года
В США предположили, что думают в России о кандидатах американских выборов 2020 года, основываясь на новом исследовании Института внешнеполитических исследований об упоминаниях в российских СМИ кандидатов от Демократической партии. Об этом сообщает телеканал NBC, передает Североамериканское бюро НСН.
“Россия не скрывает, кто ей нравится, как если бы Владимир Путин вышел и сказал «да, я хочу, чтобы Дональд Трамп выиграл», - заявил один из авторов исследования Клинт Вотс в эфире телеканала.
По его словам, в ходе исследования были проанализированы 1711 российских новостных заметок RT & Sputnik, опубликованных с января по ноябрь текущего года, с упоминанием американских кандидатов на пост президента США. Каждый раз определялось, в каком положении представляется кандидат – нейтральном, позитивном или негативном. «Результаты показали, что Джо Байден чаще других кандидатов-демократов упоминается в российских СМИ, и эти упоминания намного чаще негативные, чем у любого другого кандидата», - рассказал он.
Так, по данным исследования, упоминание Байдена встречалось 311 раз, из которых 53% новостей были в негативной окраске, 44% - в нейтральной и лишь 3% - в положительной.
На второй позиции по частоте упоминаний Берни Сандерс с 204 упоминаниями, из которых 19% с позитивной подачей, 62% - с нейтральной и 19% - с негативной. На третьем месте – Элизабет Уоррен. Отмечается, что она упоминается за этот период в СМИ 155 раз, из которых 59% с нейтральной окраской, 30% с негативной и 11% с положительной.
Вотс подчеркивает, что единственный кандидат, новости о котором подаются в положительном ключе – это Тулси Габбарт. Из 61 упоминания 46% положительных новостей против 10% негативных. «Тулси Габбарт говорит все то, что Россия хочет, чтобы слышали американцы, в том числе уход США с зарубежных территорий и другое», - пояснил такое положение исследователь.
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