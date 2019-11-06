Назван сценарий победы проигрывающего демократам Трампа на выборах-2020

За год до выборов президента США рейтинги показывают, что Трамп проигрывает пяти представителям демократов по популярности среди избирателей. Случись выборы сегодня, то, если бы противником Трампа оказался демократ Джо Байден, за действующего президента отдали голоса только 39% опрошенных, а за его соперника – 56%. От сенатора от штата Вермонт Бенни Сандерса Трамп отстает на 14 процентных пунктов, а от сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен - на 15 процентных пунктов. Мэру города Саут-Бенд Питу Буттиджичу нынешний хозяин Белого дома уступил бы 11 процентных пункта, а сенатору от штата Калифорния Камале Харрис – 9 процентных пункта.

Президент Центра политических технологий Борис Макаренко в эфире НСН заявил, что делать какие-либо прогнозы относительно судьбы Трампа на выборах в 2020 году пока преждевременно. К тому же, напомнил он, Трамп и во время президентской кампании 2016 года проигрывал по голосам избирателей.

«Опросы отражают действительность. Другое дело, что опросы – это одно, а голосование – другое. По голосам избирателей в 2016 году Трамп действительно проиграл Хиллари Клинтон, а выиграл в силу особенностей американской электоральной системы. Трамп никогда в рейтингах никого из серьезных демократов не опережал. Экономический рост есть, но это далеко не единственная причина, влияющая на мотивацию избирателей. Все то негативное, что было у Трампа, у него и осталась.