Назван сценарий победы проигрывающего демократам Трампа на выборах-2020
Президент Центра политических технологий рассказал НСН, почему Трамп может победить на выборах, даже проиграв по голосам избирателей.
За год до выборов президента США рейтинги показывают, что Трамп проигрывает пяти представителям демократов по популярности среди избирателей. Случись выборы сегодня, то, если бы противником Трампа оказался демократ Джо Байден, за действующего президента отдали голоса только 39% опрошенных, а за его соперника – 56%. От сенатора от штата Вермонт Бенни Сандерса Трамп отстает на 14 процентных пунктов, а от сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен - на 15 процентных пунктов. Мэру города Саут-Бенд Питу Буттиджичу нынешний хозяин Белого дома уступил бы 11 процентных пункта, а сенатору от штата Калифорния Камале Харрис – 9 процентных пункта.
Президент Центра политических технологий Борис Макаренко в эфире НСН заявил, что делать какие-либо прогнозы относительно судьбы Трампа на выборах в 2020 году пока преждевременно. К тому же, напомнил он, Трамп и во время президентской кампании 2016 года проигрывал по голосам избирателей.
«Опросы отражают действительность. Другое дело, что опросы – это одно, а голосование – другое. По голосам избирателей в 2016 году Трамп действительно проиграл Хиллари Клинтон, а выиграл в силу особенностей американской электоральной системы. Трамп никогда в рейтингах никого из серьезных демократов не опережал. Экономический рост есть, но это далеко не единственная причина, влияющая на мотивацию избирателей. Все то негативное, что было у Трампа, у него и осталась.
Экономика, к слову, начала расти еще при Обаме, но Клинтон это не помогло. Делать вывод, что Трамп обязательно проиграет в 2020 году ни в коем случае нельзя, но в прошлый раз был эффект новичка, и теперь Трампу будет гораздо сложнее. Есть второй момент. Трамп выиграл потому, что по другому лег электоральный расклад в трех конкретных штатах. Сейчас в этих штатах у Трампа с популярностью, с рейтингами совсем плохи дела. Так что повторить трюк 2016 года ему будет сложно. Но строить прогнозы нельзя до тех пор, пока мы не узнаем имя его конкурента на выборах», - сказал он.
Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. Дональд Трамп уже объявил о намерении принять в них участие. Наиболее вероятным его противником от Демократической партии называют бывшего вице-президента США Джо Байдена.
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