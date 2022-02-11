СМИ: Байден опасается обострения кризиса на Украине
Американский лидер Джо Байден провел совещание со своими помощниками по ситуации на Украине, сообщает агентство Reuters.
По данным его источника, главу США беспокоит напряжение на российско-украинской границе. Он опасается, что в ближайшее время кризис может перерасти в войну.
О том, что положение становиться опасным, свидетельствует концентрация военных России и Белоруссии около границ с Украиной, а также выход в Чёрное море российских военных десантных кораблей.
Ранее Южная Корея запретила своим гражданам посещать Украину.
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