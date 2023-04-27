В США предложили сделать Россию одним из «мировых жандармов»

Эксперт подчеркнул, что такую роль «фактически обещали СССР в Ялте и Сан-Франциско», пишет Ura.ru. Как отметил историк, зародившаяся в ходе Тегеранской и Ялтинской конференций система с союзом пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН обеспечила отсутствие крупных войн в Европе на протяжении почти ста лет.

Либмэн указал, что урегулирование ситуации должно предполагать отказ от санкций на весь экспорт, за исключением военного. Как отметил историк, рестрикции уже продемонстрировали свою неэффективность в отношении Ирана, Кубы и КНДР, сообщает телеканал «360».

Кроме того, историк отметил, что Россия не хотела бы полного членства Украины в НАТО. По словам эксперта, даже членство Норвегии и Дании в альянсе предусматривает ограниченное присутствие иностранных военных баз и войск.

