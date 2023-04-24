Песков назвал чудовищной ложью заявления о начале спецоперации без причин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что заявления о том, что Россия начала спецоперацию безо всяких причин, являются «чудовищной ложью».
Выступая на марафоне «Знание.Первые» он отметил - те, кто говорит, что «Россия виновата во всем, что происходит», никогда не раскрывают всю предысторию и не показывают говорящего об этом российского президента.
«Так устроена та самая западная монополия на владение информационными потоками, мировая монополия, которая подвергается эрозии», - подчеркнул представитель Кремля.
Он добавил, что рано или поздно Россия и другие страны, заинтересованы в справедливом отношении к себе, эту монополию «расшатают».
Ранее Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин ни в каких бункерах никогда не сидел, а заявления про его двойников - враньё, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 458 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+4 917 / сут.
- Песков опроверг заявления о работающих антироссийских санкциях
- СМИ: самолет Fly Dubai загорелся при вылете из Катманду
- СМИ: Костомаров восстанавливает подвижность и работу легких
- Врач назвал опасный для управления автомобилем возраст
- В Минпросвещения заявили о готовности учебника по истории с разделами об СВО
- Критик Белого дома Такер Карлсон покинул Fox News
- Sky News: США вынудят Зеленского уступить России часть территорий
- Киркоров отказался эмигрировать из России
- Песков назвал чудовищной ложью заявления о начале спецоперации без причин
- Теннисистку сняли с рейса польской авиакомпании из-за российского паспорта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru