Песков назвал чудовищной ложью заявления о начале спецоперации без причин

Выступая на марафоне «Знание.Первые» он отметил - те, кто говорит, что «Россия виновата во всем, что происходит», никогда не раскрывают всю предысторию и не показывают говорящего об этом российского президента.

«Так устроена та самая западная монополия на владение информационными потоками, мировая монополия, которая подвергается эрозии», - подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что рано или поздно Россия и другие страны, заинтересованы в справедливом отношении к себе, эту монополию «расшатают».

Ранее Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин ни в каких бункерах никогда не сидел, а заявления про его двойников - враньё, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».