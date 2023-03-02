В США потребовали от Байдена извинений за расистскую шутку о белых

Читатели издания New York Post раскритиковали президента США Джо Байдена за расистскую шутку во время мероприятия в Белом доме.

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Ранее Байден на встрече в честь «месяца афроамериканской истории» заявил, что он «белый парень, но не дурак».

Пользователей возмутило высказывание главы государства. Американцы отметили, что Байден «действительно дурак». Политика также обвинили в использовании расы в своих интересах, отмечает телеканал «360».

Кроме того, американские читатели называли президента «клоуном» и «пациентом психушки», пишет «Свободная пресса».

«Один из самых странных и пугающих президентов, каких я видел за свою жизнь. Умственно отсталый имбецил. Страшно, когда такой человек у власти», – написал один из пользователей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РасизмСШАДжо Байден
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