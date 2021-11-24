В США поменяли структуру отслеживания НЛО
В Министерстве обороны США приняли решение о реорганизации службы, отслеживающей НЛО, сообщает RT со ссылкой на Пентагон.
Название новой структуры AOIMSG расшифровывается как Группа по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам.
Она будет помогать министерству обороны и другим правительственным ведомствам США искать и определять подозрительные объекты в небе. Представители нового ведомства также смогут исключать угрозы безопасности в воздухе.
Ранее в Пентагоне создали группу, занимающуюся расследованием случаев появления «неопознанных воздушных феноменов».
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