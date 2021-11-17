В Пентагоне раскритиковали противоспутниковые испытания РФ

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что проведённые Россией испытания противоспутникового оружия подрывают стратегическую стабильность. Об этом сообщает ТАСС.

Минобороны показало на видео, что МКС не угрожают обломки спутника

Также Остин задался вопросом, зачем РФ произвела такое испытание, понимая какое количество космического мусора будет в результате образовано.

На этой неделе Минобороны сообщили, что Россия успешно испытала противоспутниковую систему, поразив спутник «Целина-Д». Аппарат находился на орбите с 1982 года. В Госдепартаменте США назвали испытание «безрассудным» и подчеркнули, что обломки спутника сейчас могут угрожать космонавтам всех стран, которые находятся на МКС.

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:КосмосПентагон
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