В США оценили решение Белоруссии закрыть границу с Украиной
США осведомлены о решении Белоруссии перекрыть границу с Украиной и расценивают его как попытку белорусского лидера Александра Лукашенко отвлечь внимание от нарушения демократических ценностей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
«Похоже, что режим Лукашенко снова пытается отвлечь внимание от своей кампании репрессий против своего народа. Мы продолжим стоять на стороне белорусского народа и привлекать режим к ответственности», — заявил собеседник агентства.
При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не сообщила прямо о реакции Вашингтона, однако напомнила о санкциях США и Евросоюза, введенных в отношении Белоруссии за последние недели.
Лукашенко в пятницу объявил о решении полностью перекрыть белорусско-украинскую границу. По мнению главы государства, с территории Украины в республику поступает большое количество оружия.
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