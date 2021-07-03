В США оценили решение Белоруссии закрыть границу с Украиной

«Похоже, что режим Лукашенко снова пытается отвлечь внимание от своей кампании репрессий против своего народа. Мы продолжим стоять на стороне белорусского народа и привлекать режим к ответственности», — заявил собеседник агентства.

При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не сообщила прямо о реакции Вашингтона, однако напомнила о санкциях США и Евросоюза, введенных в отношении Белоруссии за последние недели.

Лукашенко в пятницу объявил о решении полностью перекрыть белорусско-украинскую границу. По мнению главы государства, с территории Украины в республику поступает большое количество оружия.

