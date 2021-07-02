Лукашенко поручил перекрыть границу с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничным войскам перекрыть границу с Украиной. Об этом глава республики сообщил в пятницу на торжественном собрании в честь Дня Независимости.

«Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Ранее белорусский лидер заявил о разоблачении «спящих» террористических ячеек «отрядов самообороны», в формировании которых замешаны Германия, Украина, США, Польша и Литва.

