В США опровергли отсутствие консультаций с Европой по Украине
Власти США отвергают заявления об отсутствии консультаций с Европой по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил на брифинге в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, сообщает RT.
«Я просто хочу отклонить это соображение, что с нашими европейскими союзниками не консультируются, когда мы начали этот процесс», — подчеркнул Уолтц.
Ранее завкафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что часть команды президента США Дональда Трампа, в частности, Уолтц и госсекретарь Марко Рубио, будет выступать ему противовесом в вопросе конфликта на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru