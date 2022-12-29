В США описали будущее Украины цитатой из «Анны Карениной»
Обозреватель газеты The Hill Дональд Кирк выразил мнение, что если Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, то это крайне болезненно отразится на странах Запада.
Автор отметил, что при подобном исходе событий Киев пополнит копилку неудач Запада наряду с Афганистаном и Вьетнамом. Обозреватель привел цитату русского писателя Льва Толстого из романа «Анна Каренина» про счастливые и несчастливые семьи и заявил, что «победители в конфликтах похожи друг на друга, тогда как за каждым проигрышем стоит своя история».
Ранее профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в интервью изданию Foreign Policy заявил, что Соединенные Штаты недооценивают угрозу провала на Украине в следующем году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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