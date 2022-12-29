Читатели Welt отметили изменение поведения Зеленского после поездки в США

«Зеленский живет в параллельной вселенной. Такая мания величия», — написал один из участников обсуждения.

Другой комментатор удивился и спросил: «Почему он думает, что может говорить за всех на Западе?». В свою очередь еще один участник обсуждения заявил, что президент Украины должен подумать о том, что у России еще «достаточно разных ракет, которые могут нанести очень серьезный ущерб».

Ранее Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде заявил, что Украина помогла Западу «снова найти себя». По его словам, на Западе уже «никто не боится России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

