Читатели Welt отметили изменение поведения Зеленского после поездки в США
Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Запад перестал бояться Россию.
«Зеленский живет в параллельной вселенной. Такая мания величия», — написал один из участников обсуждения.
Другой комментатор удивился и спросил: «Почему он думает, что может говорить за всех на Западе?». В свою очередь еще один участник обсуждения заявил, что президент Украины должен подумать о том, что у России еще «достаточно разных ракет, которые могут нанести очень серьезный ущерб».
Ранее Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде заявил, что Украина помогла Западу «снова найти себя». По его словам, на Западе уже «никто не боится России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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