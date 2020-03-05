В США объяснились за отставание от России по гиперзвуковому оружию
Американская «оборонка» отстает от российской в разработке гиперзвукового оружия по причине ставки Вашингтона на другие направления и открытостью США в области создания вооружений, сообщает Washington Examiner.
Так помощник директора по гиперзвуковым разработкам Майк Уайт заявил изданию, что в свое время США решили отказаться от использования таких технологий в новых системах вооружений.
В свою очередь по оборонным исследованиям и разработкам в интересах модернизации Марк Льюис назвал причиной отставания открытость страны в области создания оружия. По его словам, Россия и Китай попросту воспользовались доступной всем информацией об американских исследованиях, сообщает RT.
Ранее китайский портал «Чжунго цзюньван» написал, что российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал», «Циркон» и «Авангард» стали военным козырем России против США, которые заметно отстали в этом направлении, передает «Свободная пресса».
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