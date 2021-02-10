В США обеспокоены действиями КНР на границе с Индией

Переговоры между правительствами Индии и Китая, по словам Прайса, должны проходить в мирном ключе, тогда как стратегия Пекина "вызывает беспокойство". В США уверены, что Китай пытается "запугать соседей", усиливая военное присутствие на границе с Индией.

Представитель Госдепартамента подчеркнул, что Штаты намерены "поддерживать друзей, партнеров и союзников", в том числе и тех, что расположены в районе Тихого и Индийского океанов. Агентство напоминает, что в мае и июне 2020 года в Ладакхе произошли вооруженные столкновения китайских и индийских солдат.

Погибли не менее 60 военнослужащих с обеих сторон. Власти обеих стран увеличили концентрацию войск на границе, численность каждого формирования достигает 50 тысяч человек. Газета "Хиндустан таймс" сообщает, что Китай перебросил на границу ракеты, артиллерию и бронетехнику.

