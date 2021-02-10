В США обеспокоены действиями КНР на границе с Индией
Администрация президента США Джо Байдена поддерживает прямой диалог между Индией и КНР для урегулирования территориального спора в Ладакхе, однако выражает беспокойство тем, что Китай пытается "запугивать" Индию. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, передает ТАСС.
Переговоры между правительствами Индии и Китая, по словам Прайса, должны проходить в мирном ключе, тогда как стратегия Пекина "вызывает беспокойство". В США уверены, что Китай пытается "запугать соседей", усиливая военное присутствие на границе с Индией.
Представитель Госдепартамента подчеркнул, что Штаты намерены "поддерживать друзей, партнеров и союзников", в том числе и тех, что расположены в районе Тихого и Индийского океанов. Агентство напоминает, что в мае и июне 2020 года в Ладакхе произошли вооруженные столкновения китайских и индийских солдат.
Погибли не менее 60 военнослужащих с обеих сторон. Власти обеих стран увеличили концентрацию войск на границе, численность каждого формирования достигает 50 тысяч человек. Газета "Хиндустан таймс" сообщает, что Китай перебросил на границу ракеты, артиллерию и бронетехнику.
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