В США не подтвердили, что сотрудника КГБ в Белоруссии застрелил американец

Посол США в Белоруссии Джули Фишер заявила, что американская сторонка пока не может подтвердить информацию, что застреливший сотрудника КГБ мужчина являлся гражданином Соединенных штатов. Об этом сообщает РИА Новости.

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Сотрудник КГБ Белоруссии погиб 28 сентября во время операции по поиску лиц, связанных с террористической деятельностью. Комитет выполнял отработку адресов, в одной из квартир в отношении силовиков был открыт огонь. Ранее в СМИ появилась информация, что стрелявший являлся гражданин США Андрей Зельцер.

Фишер выразила соболезнования семье погибшего. Кроме того, она назвала этот инцидент «еще одним свидетельством готовности (белорусского) режима задействовать крайние методы, чтобы угрожать предполагаемым политическим оппонентам».

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:СШАБелоруссия
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