Лукашенко: Убийство сотрудника КГБ не останется безнаказанным

Как сообщила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт, Лукашенко «мгновенно получил информацию о произошедшей трагедии, сразу поручил разобраться буквально посекундно - не все детали были известны».

Пресс-секретарь отметила, что президент, комментируя инцидент, подчеркнул, что «безнаказанным это не останется».

Напомним, накануне сотрудник КГБ Белоруссии погиб во время операции по поиску лиц, связанных с террористической деятельностью. Комитет выполнял отработку адресов, в одной из квартир в отношении силовиков был открыт огонь. Сотрудник КГБ умер на месте от полученных ранений.

