Лукашенко: Убийство сотрудника КГБ не останется безнаказанным
Убийство сотрудника КГБ в Минске не останется безнаказанным, необходимо досконально разобраться в случившемся. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
Как сообщила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт, Лукашенко «мгновенно получил информацию о произошедшей трагедии, сразу поручил разобраться буквально посекундно - не все детали были известны».
Пресс-секретарь отметила, что президент, комментируя инцидент, подчеркнул, что «безнаказанным это не останется».
Напомним, накануне сотрудник КГБ Белоруссии погиб во время операции по поиску лиц, связанных с террористической деятельностью. Комитет выполнял отработку адресов, в одной из квартир в отношении силовиков был открыт огонь. Сотрудник КГБ умер на месте от полученных ранений.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+22 430 / сут.
Умерли
206 тыс.+857 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+18 456 / сут.
- Лукашенко: Убийство сотрудника КГБ не останется безнаказанным
- Иран согласовал с Россией финансирование ядерных проектов
- Кабмин утвердил создание особых экономических зон в Оренбургской, Смоленской и Ивановской областях
- «Ограничительная история». Названа причина отмена концерта Face в Новосибирске
- Школы искусств Москвы проведут более 20 мероприятий ко Дню музыки
- ЦИК: Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко отказались от думских мандатов
- Новый антирекорд по числу смертей от COVID-19 установлен в России
- В России подтвердили 22 430 случаев коронавируса за сутки
- Российский воинский контингент полностью покинул Белоруссию после учений
- Депутаты от КПРФ покинули заседание Мосгордумы в знак протеста
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru