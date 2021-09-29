Лукашенко: Убийство сотрудника КГБ не останется безнаказанным

Убийство сотрудника КГБ в Минске не останется безнаказанным, необходимо досконально разобраться в случившемся. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Сотрудник КГБ погиб в ходе антитеррористической операции в Минске

Как сообщила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт, Лукашенко «мгновенно получил информацию о произошедшей трагедии, сразу поручил разобраться буквально посекундно - не все детали были известны».

Пресс-секретарь отметила, что президент, комментируя инцидент, подчеркнул, что «безнаказанным это не останется».

Напомним, накануне сотрудник КГБ Белоруссии погиб во время операции по поиску лиц, связанных с террористической деятельностью. Комитет выполнял отработку адресов, в одной из квартир в отношении силовиков был открыт огонь. Сотрудник КГБ умер на месте от полученных ранений.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:УбийствоКГББелоруссияАлександр Лукашенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры