В США не исключили возможность бойкотировать Олимпиаду в Пекине
США могут принять решение о бойкотировании зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, заявил CBS госсекретарь Энтони Блинкен.
Блинкен отметил, что правительство Соединенных Штатов пока не рассматривало вопрос о бойкоте Олимпиады. Он пояснил, что до соревнований еще целый год, поэтому эта проблема не является приоритетной для США, пишут «Известия».
Госсекретарь добавил, что вооруженный конфликт с Китаем не выгоден для обеих стран. Блинкен также подчеркнул, что в последнее время Китай ведет себя более агрессивно за рубежом. «Мы не можем позволить себе роскошь не иметь дела с Китаем», отметил Блинкен.
В МИД Китая 29 апреля заявили, что США и Китай могут соперничать друг с другом в некоторых сферах, но не нужно переходить границы. Пекин призвал Вашингтон не навязывать свои демократические идеалы, потому что это может ухудшить внешнеполитические отношения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 697 / сут.
Умерли
111 тыс.+342 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+7 339 / сут.
- В США не исключили возможность бойкотировать Олимпиаду в Пекине
- В республике Бангладеш 25 человек погибли при столкновении лодки с баржей
- Киргизия и Таджикистан отвели войска от границы
- Глава ДНР рассказал о готовности встретиться с Зеленским
- Врач рассказал о безопасной для здоровья порции шашлыка
- Названы три скрытых симптома сердечно-сосудистых заболеваний
- В Кот-д'Ивуаре в ДТП с грузовиком погибли 17 человек
- Пушков: Нарушение мирового порядка происходит во главе с США
- Эксперт рассказал, чем опасна покупка долларов
- В Израиле прошел день траура по погибшим во время праздника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru