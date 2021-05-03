В США не исключили возможность бойкотировать Олимпиаду в Пекине

США могут принять решение о бойкотировании зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, заявил CBS госсекретарь Энтони Блинкен.

Блинкен отметил, что правительство Соединенных Штатов пока не рассматривало вопрос о бойкоте Олимпиады. Он пояснил, что до соревнований еще целый год, поэтому эта проблема не является приоритетной для США, пишут «Известия».

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Госсекретарь добавил, что вооруженный конфликт с Китаем не выгоден для обеих стран. Блинкен также подчеркнул, что в последнее время Китай ведет себя более агрессивно за рубежом. «Мы не можем позволить себе роскошь не иметь дела с Китаем», отметил Блинкен.

В МИД Китая 29 апреля заявили, что США и Китай могут соперничать друг с другом в некоторых сферах, но не нужно переходить границы. Пекин призвал Вашингтон не навязывать свои демократические идеалы, потому что это может ухудшить внешнеполитические отношения.

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ФОТО: pixabay.com
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