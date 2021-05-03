В США не исключили возможность бойкотировать Олимпиаду в Пекине

Госсекретарь добавил, что вооруженный конфликт с Китаем не выгоден для обеих стран. Блинкен также подчеркнул, что в последнее время Китай ведет себя более агрессивно за рубежом. «Мы не можем позволить себе роскошь не иметь дела с Китаем», отметил Блинкен.

В МИД Китая 29 апреля заявили, что США и Китай могут соперничать друг с другом в некоторых сферах, но не нужно переходить границы. Пекин призвал Вашингтон не навязывать свои демократические идеалы, потому что это может ухудшить внешнеполитические отношения.

