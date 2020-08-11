В США назвали выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми
США считают прошедшие выборы президента в Белоруссии несвободными и несправедливыми. Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Майкла Помпео, пишет ТАСС.
В заявлении Помпео выражает глубокую озабоченность проведением белорусских выборов, отмечая ограничения по допуску наблюдателей на участки, способы запугивания оппозиции, а также задержания мирных протестующих и представителей прессы. Он подчеркнул, что свободные и по-настоящему конкурентные выборы обеспечивают легитимность и основу власти всех стран.
Кроме того, госсекретарь призвал уважать права белорусов на мирные собрания и не применять к ним силу. Также Помпео подчеркнул, что США осуждают задержание демонстрантов и блокировку интернета по стране.
Выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Александр Лукашенко, занимающий пост президента 26 лет, по данным ЦИК, набрал более 80% голосов избирателей.
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