В США назвали выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми

В заявлении Помпео выражает глубокую озабоченность проведением белорусских выборов, отмечая ограничения по допуску наблюдателей на участки, способы запугивания оппозиции, а также задержания мирных протестующих и представителей прессы. Он подчеркнул, что свободные и по-настоящему конкурентные выборы обеспечивают легитимность и основу власти всех стран.

Кроме того, госсекретарь призвал уважать права белорусов на мирные собрания и не применять к ним силу. Также Помпео подчеркнул, что США осуждают задержание демонстрантов и блокировку интернета по стране.

Выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Александр Лукашенко, занимающий пост президента 26 лет, по данным ЦИК, набрал более 80% голосов избирателей.

