В США назвали троллингом председательство России в Совбезе ООН
Россия старается извлечь выгоду из своего председательства в Совбезе ООН и «пытается троллить» США. Об этом заявил представитель американской администрации в интервью изданию Politico.
По словам чиновника, Америка не намерена поддаваться подобной тактике.
Его поддержал и старший вице-президент Фонда ООН Питер Йео, назвавший сложившуюся обстановку неприятным дипломатическим моментом. Он также предсказал ее неблагоприятное развитие в долгосрочной перспективе.
В начале апреля глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что начало председательства России в Совете Безопасности ООН подходит для апрельского Дня дурака. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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