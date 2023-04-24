В США назвали троллингом председательство России в Совбезе ООН

Россия старается извлечь выгоду из своего председательства в Совбезе ООН и «пытается троллить» США. Об этом заявил представитель американской администрации в интервью изданию Politico.

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По словам чиновника, Америка не намерена поддаваться подобной тактике.

Его поддержал и старший вице-президент Фонда ООН Питер Йео, назвавший сложившуюся обстановку неприятным дипломатическим моментом. Он также предсказал ее неблагоприятное развитие в долгосрочной перспективе.

В начале апреля глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что начало председательства России в Совете Безопасности ООН подходит для апрельского Дня дурака. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
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