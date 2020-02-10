В США назвали препятствие для военной победы над Россией
Победе США над Россией в случае войны между этими странами может помешать «естественное препятствие» - недостаточно крепкие мосты. Такое мнение высказал автор публикации в американском издании Breaking Defense, сообщают «Известия».
В статье высказывается предположение, что военные действия в случае конфликта между Россией и США будут проходить в Восточной Европе. Мосты в странах этого региона, в том числе в Польше, способны выдержать 45-тонные боевые машины вроде российских танков Т-72. Для 60-тонных американских танков «Абрамс», немецких «Леопаров» и французских «Леклеров» эти мосты могут быть небезопасны, отмечает автор материала.
Он считает, что разрушение единственного моста на пути к цели может привести к поражению.
Глава Московского политологического клуба Евгений Бень назвал само допущение масштабной воды «дикостью», добавив, что в первые часы такого конфликта под угрозой окажется существование цивилизации. По его мнению, подобные высказывания нужны для дальнейшего развития системы вооружений США, передает РИА ФАН.
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