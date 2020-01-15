Путин: Россия впервые опередила всех по качеству вооружения
России впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия не требуется никого догонять в этой области. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, обращаясь с ежегодным посланием к Федеральному собранию. По словам главы государства, другим странам ещё только предстоит создать оружие, которое уже есть у России.
Путин подчеркнул, что обороноспособность нашей страны гарантирована на десятки лет вперед, благодаря тому, что необходимые меры по укреплению национальной безопасности были приняты своевременно и в достаточном объёме, отмечает РИА ФАН.
По словам Владимира Путина, безопасность создаёт базу для интенсивного развития страны, а также даёт возможность сосредоточиться на выполнении актуальных внутренних задач.
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