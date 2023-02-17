В США назвали главу Пентагона главным военным преступником
Президент США Джо Байден и его приближенные являются военными преступниками, считает представитель американской Демократической партии, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.
По мнению Янга, один из худших и «самых могущественных» военных преступников в мире — глава Пентагона Ллойд Остин, пишет Ura.ru.
«Его нужно отправить в отставку и официально предъявить ему обвинения и отстранить его от должности вместе Байденом, [советником по вопросам национальной безопасности Джейком] Салливаном, [госсекретарем Энтони] Блинкеном и [заместителем госсекретаря Викторией] Нуланд», — считает американский политик.
Ранее Янг заявил, что все проблемы в мире разрешатся, если Байден будет отстранен от должности президента, напоминает Газета.ру.
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