В США назвали главу Пентагона главным военным преступником

По мнению Янга, один из худших и «самых могущественных» военных преступников в мире — глава Пентагона Ллойд Остин, пишет Ura.ru.

«Его нужно отправить в отставку и официально предъявить ему обвинения и отстранить его от должности вместе Байденом, [советником по вопросам национальной безопасности Джейком] Салливаном, [госсекретарем Энтони] Блинкеном и [заместителем госсекретаря Викторией] Нуланд», — считает американский политик.

Ранее Янг заявил, что все проблемы в мире разрешатся, если Байден будет отстранен от должности президента, напоминает Газета.ру.

