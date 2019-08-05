В США назвали дату вступления в силу новых антироссийских санкций

Министерство финансов США объявило, что новый пакет ограничительных мер в отношении России в связи с делом Скрипалей будет активирован 26 августа. Как уточняется на сайте Минфина, в это день вступит в силу соответствующая директива закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его боевое применение от 1991 года.

Как отмечает RT, ранее Государственный департамент Соединённых Штатов Америки сообщил о введении второго пакета антироссийских санкций по делу Скрипалей.