В США назвали дату вступления в силу новых антироссийских санкций

Министерство финансов США объявило, что новый пакет ограничительных мер в отношении России в связи с делом Скрипалей будет активирован 26 августа. Как уточняется на сайте Минфина, в это день вступит в силу соответствующая директива закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его боевое применение от 1991 года.

Как отмечает RT, ранее Государственный департамент Соединённых Штатов Америки сообщил о введении второго пакета антироссийских санкций по делу Скрипалей.

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Ограничительные меры не распространяются на государственные компании, они относятся к министерствам, агентствам и «суверенному фонду».

Первый пакет санкций был введён США в августе прошлого года, он ограничивал продажу вооружения и продукции двойного назначения.

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ФОТО: РИА Новости
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