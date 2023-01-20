В США назвали ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией

США решили квалифицировать ЧВК «Вагнер» как транснациональную преступную организацию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.

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Кроме того, официальный Вашингтон также заявил о дополнительных санкциях в отношении частной военной компании.

Ранее Министерство торговли США ужесточило меры экспортного контроля в отношении ЧВК «Вагнер». Отмечается, что действия направлены на то, чтобы создать «дополнительные жесткие ограничения» на способности ЧВК «Вагнер» приобретать снаряжение в интересах спецоперации России на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:СШАЧВК "Вагнер"
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