В США назвали ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией

Кроме того, официальный Вашингтон также заявил о дополнительных санкциях в отношении частной военной компании.

Ранее Министерство торговли США ужесточило меры экспортного контроля в отношении ЧВК «Вагнер». Отмечается, что действия направлены на то, чтобы создать «дополнительные жесткие ограничения» на способности ЧВК «Вагнер» приобретать снаряжение в интересах спецоперации России на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

