В США назвали ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией
США решили квалифицировать ЧВК «Вагнер» как транснациональную преступную организацию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.
Кроме того, официальный Вашингтон также заявил о дополнительных санкциях в отношении частной военной компании.
Ранее Министерство торговли США ужесточило меры экспортного контроля в отношении ЧВК «Вагнер». Отмечается, что действия направлены на то, чтобы создать «дополнительные жесткие ограничения» на способности ЧВК «Вагнер» приобретать снаряжение в интересах спецоперации России на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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