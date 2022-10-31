«Крутое пике»: В США предсказали закат правления Байдена

По его словам, президентство Байдена может уйти «в крутое пике» в случае проигрыша демократов на выборах в Конгресс 8 ноября. Телеведущий отметил, что с президентом США стараются не иметь дело даже члены его партии. Также журналист добавил, что Байден почти не появляется на публике, и усомнился в том, что приказы отдает действительно глава Белого дома.

Варни напомнил, что Байдену через три недели исполнится 80 лет, и обратил внимание на ряд ошибок и оговорок, допущенных президентом США за прошедшую неделю.

Ранее Байдена высмеяли за незнание количества штатов в США. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

