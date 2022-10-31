«Крутое пике»: В США предсказали закат правления Байдена
Правление американского лидера Джо Байдена сходит на нет. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Стюарт Варни.
По его словам, президентство Байдена может уйти «в крутое пике» в случае проигрыша демократов на выборах в Конгресс 8 ноября. Телеведущий отметил, что с президентом США стараются не иметь дело даже члены его партии. Также журналист добавил, что Байден почти не появляется на публике, и усомнился в том, что приказы отдает действительно глава Белого дома.
Варни напомнил, что Байдену через три недели исполнится 80 лет, и обратил внимание на ряд ошибок и оговорок, допущенных президентом США за прошедшую неделю.
Ранее Байдена высмеяли за незнание количества штатов в США. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+5 781 / сут.
Умерли
390 тыс.+71 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+7 073 / сут.
- Премьер Чехии прибыл в Киев
- СМИ: США и ЕС обсуждают экспортные санкции против Китая
- Из украинских портов вышли 12 судов с зерном
- Мэр Белгорода подал в отставку
- Пригожин попросил Генпрокуратуру проверить Беглова на создание ОПГ
- Суд арестовал на 11 суток сбившего ребенка новосибирского депутата
- В Запорожье сообщили о взрыве на подстанции около ДнепроГЭС
- ФСБ раскрыла хищения при реализации нацпроекта «Цифровая экономика»
- Лукашенко заявил об «оживлении» экономики Белоруссии
- Сбившего ребенка депутату может грозить до года колонии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru